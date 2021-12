Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Une fois de plus, les Français ont répondu présent le week-end denier sur la scène compétitive CS:GO. Sans la menace de Na’Vi, les numéros un mondiaux, la formation française Vitality a fait le ménage aux IEM Winter. Encore portées par un immense ZywOo, les Abeilles ont remporté le tournoi avec un solide 3-0 en finale contre NiP. Retrouvez le bilan complet de la compétition en cliquant ici.

Victoire française également sur Rocket League. En battant les Américains de chez NRG (2-0), les deux joueurs français de chez BDS, Extra et M0nkey M00n – accompagnés de l’Espagnol Marc_by_8 – ont remporté le Major de Stockholm avec la manière. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Enfin on termine avec le résultat de l’Open de Paris, dont la finale se déroulait le week-end dernier sur FIFA 22. Après avoir battu le duo Français Fouma et Leandro Peixoto, les Britanniques de chez FUTWIZ sont tombé sur plus fort qu’eux en grande finale, Maestro et Paps. La paire franco-britannique de chez Levante Esports est allé chercher un titre prestigieux et surtout un ticket pour la Team of the Season Cup en avril prochain, avec 250 000 dollars mis en jeu. Retrouvez tous les détails en cliquant ici.