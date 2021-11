Légende vivant du FC Barcelone, Lionel Messi est aujourd’hui au Paris Saint-Germain. Il n’oublie pas non plus son ancien club et a même tenu à faire passer un message à Xavi Hernandez.

Présenté en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone ce lundi, Xavi Hernandez est conscient du travail à accomplir pour redresser ce club. Et il peut compter sur le soutien et les conseils de Lionel Messi son ancien partenaire à l’époque du grand Barça. « Avec Messi, j’ai une relation d’amitié. Il m’a écrit et m’a souhaité bonne chance. J’aurai aimé l’entraîner car pour moi c’est le meilleur joueur du monde et de l’histoire du club. Nous ne l’avons plus avec nous et on ne doit plus penser aux joueurs qui ne sont plus là. » Ecrit celui qui est tourné vers l’avenir, et qui veut redorer le blason du FC Barcelone. Même si c’est sans Messi.