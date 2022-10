Si Kylian Mbappé devait quitter le PSG l’été prochain, il ne rejoindrait pas forcément le Real Madrid. Selon une rumeur émanant de médias anglais, il pourrait être échangé avec le Ballon d’or africain de Liverpool, Mohamed Salah !

L’attaquant français, après avoir prolongé au PSG cet été, semble ne plus s’y plaire et chercherait un bon de sortie pour le prochain mercato. Liverpool serait sur la piste du joueur, et un échange avec Mohamed Salah, double ballon d’or africain, pourrait avoir lieu au prochain mercato. L’Égyptien semble être revenu à son niveau malgré un début de saison difficile.

D’après les informations de FourfourTwo, les deux clubs seraient intéressés par un échange mais peu d’indices montrent que Nasser Al-Khelaïfi laissera son prodige partir contre un joueur de 30 ans. Dossier à suivre donc, puisque le joueur forcerait en interne pour partir mais les dirigeants de la capitale réclameraient au minimum 300 M€. Une valeur supérieure à celle de Salah. Mais les Reds pourraient accepter de payer la différence…