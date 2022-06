Après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, de nombreuses rumeurs circulent autour des conditions que le Français aurait imposé pour rester au PSG. Sur Twitter, Kylian Mbappé a détruit un média anglais.

La prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ne cesse de faire parler la presse ! De nombreuses fausses nouvelles circulent à ce sujet. Depuis quelques jours, une rumeur circule. L’international français aurait demandé la tête de son coéquipier Neymar et de son entraîneur Mauricio Pochettino pour prolonger l’aventure au PSG. Sur twitter, le média anglais SPORTbible a annoncé que le numéro 7 de Paris aurait exigé que 14 figures quittent le club parisien dont Neymar et Mauricio Pochettino pour prolonger l’aventure. Kylian Mbappé a répondu à ce tweet par “Fake“. Quelques minutes plus tard, le média anglais a supprimé son message…

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022