De passage en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match de Ligue des Nations face au Danemark (20h45 au Stade de France), Guy Stéphan en a profité pour vanter les mérites de l’adversaire des Bleus.

“C’est un match qui entre dans un calendrier. Le tirage au sort nous a amenés à affronter le Danemark en Ligue des nations puis en phase de groupes de la Coupe du monde. Il y aura donc trois rencontres en 2022 : demain, fin septembre et le 26 novembre. Cela nous permet de mieux connaître notre adversaire et vice-versa. Il faut se focaliser sur les quatre matches qui viennent, ce qui est inédit pour un mois de juin. Je trouve que le Danemark est une équipe un peu sous-cotée. On oublie qu’elle est 11e au classement FIFA, c’est mieux que l’Allemagne, l’Uruguay ou le Sénégal. C’est une équipe solide avec des joueurs de qualité. On aura fort à faire mais on est prêts.”