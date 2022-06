🚨Info : La situation n'a pas changé pour Aurélien Tchouameni 🇫🇷.



• Le #Real et #Monaco continuent de discuter et sont prochent d'un accord total ~100M€ bonus compris.



• #Liverpool est hors course.



• Jusqu'à aujourd'hui, le #PSG n'a formulé aucune offre à l'#ASM. pic.twitter.com/VfncJeJRKL