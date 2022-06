Paul Pogba a quitté de manière définitive le club de Manchester United il y a quelques heures. Libre de tout contrat, le Français va évoluer dans un autre club dès la saison prochaine et c’est vers l’Italie qu’il se tourne pour l’avenir.

Si le Real Madrid et bien évidemment le Paris Saint-Germain sont toujours dans le coup pour recruter le champion du monde 2018, c’est finalement la Juventus qui tient la corde et, sauf gros retournement de situation, Paul Pogba devrait bel et bien porter le maillot de la Vieille Dame la saison prochaine. Tout proche d’un accord il y a quelques jours, les deux parties sont sur la bonne voie et il existe déjà un vrai accord entre les deux comme l’a précisé Alfredo Pedulla. Pogba va faire son grand retour à Turin, lui qui s’était révélé sous la tunique de la Juventus, avant de repartir pour Manchester United.