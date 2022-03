Ancien joueur du PSG, Mathieu Bodmer a été particulièrement choqué de la prestation parisienne face à l’AS Monaco. Défaits, les joueurs n’étaient pas réellement présents sur la pelouse.

« Normalement, quand t’es sur le terrain, au bout de vingt minutes, tu vois ça, ce n’est pas possible. Moi, je suis sur le terrain, c’est sûr que je m’embrouille avec un coéquipier. Et je pense qu’à la mi-temps, je suis à deux doigts de me battre avec quelqu’un, parce que c’est honteux ce qu’ils ont fait en première période face à l’AS Monaco« , a fustigé Mathieu Bodmer sur les antennes de RMC Sport.