Hospitalisé depuis la veille suite à un arrêt cardio-respiratoire, Sonny Colbrelli va bien mieux. Le champion d’Europe en titre a donné de ses nouvelles part l’intermédiaire de son équipe et son état de santé est aujourd’hui rassurant.

Ce mardi, l’équipe Bahrain donne des nouvelles assez rassurantes concernant l’état de santé de Sonny Colbrelli. « Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n’ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises. Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu’il se rétablit à l’hôpital. Il subira d’autres tests aujourd’hui pour découvrir la cause de l’incident d’hier. » Explique son équipe quelques heures après que l’Italien est rejoint l’hôpital universitaire de Gérone pour se faire soigner. Colbrelli subira de nouveaux tests aujourd’hui et son Tour de Catalogne est officiellement terminé.