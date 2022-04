Ancienne légende du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta a évoqué le Clasico à venir ce dimanche soir contre l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

L’ancien buteur portugais connaît cette affiche sur le bout des doigts et il parle d’un match toujours très spécial contre l’Olympique de Marseille. Un match à ne pas perdre. « Un match contre Marseille est toujours un match spécial Spécial pour les joueurs et encore plus pour les supporters. On le sent dès le début de la semaine durant les entraînements, dans la ville, partout. Tu sens que les supporters sont différents, que l’équipe est différente pendant la préparation. C’est toujours un match à part, un match que tu veux absolument gagner. Tu veux marquer des buts, tu veux briller pour le public, le club, Paris. » Précise-t-il lors d’une interview pour ‘PSG TV.’

Avant de continuer : « Pour moi, c’était toujours particulier et important de marquer contre Marseille. Je me rappelle très bien de mon premier match au Parc contre eux, en 2004. J’avais marqué. Tu sais l’importance qu’a ce match, pour tout le monde. C’est le grand classique de l’année pour le football français ! C’est le match qui compte le plus pour nos supporters. Et moi, j’ai eu cette chance de souvent marquer pendant ces rencontres. » Le match entre le PSG et son dauphin est lancé et rendez-vous dimanche à 20 h 45 pour y assister.