Titulaire ce jeudi soir avec l’OL lors de la défaite 3 buts à 0 et l’élimination des Gones en Europa League contre West Ham, Karl Toko Ekambi est revenu sur le match et il pointe du doigt l’efficacité de ses partenaires.

Karl Toko-Ekambi s’est présenté devant les journalistes après la rencontre pour dresser le bilan de la soirée noire vécue par les Gones. “On est forcément déçus, on avait à coeur de se qualifier à la maison. On n’a pas su le faire. On va vite passer à autre chose. C’est vraiment dommage. On aurait aimé faire ça devant nos supporters, mais malheureusement on n’a pas su le faire. “On a fait un très bon début de match. On était dedans, avec de belles actions construites. On avait la possession. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté, sur une frappe déviée, sur des inattentions. On le paye cash. On sait que c’est la Coupe d’Europe. C’est une grande compétition. Même les grandes équipes perdent dans ces compétitions, ça a été notre cas. On est déçus.”