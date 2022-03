Comme d’autres de ses coéquipiers, le Brésilien a discuté d’une prolongation de contrat avec Kylian Mbappé.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce vendredi sur RMC, Marquinhos a répondu aux questions concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le capitaine du PSG avoue notamment avoir tenté de convaincre le Français de prolonger son contrat.

« Imaginer un avenir sans Kylian Mbappé ? Ça fait mal (Rire). Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde actuellement. Oui, on essaye de parler. On a déjà parlé, je pense que tout le monde lui a déjà parlé. Mais on ne va pas parler tous les jours de ça, c’est à lui de prendre la décision. Nous on fait tout pour qu’il sente qu’il est à la maison, qu’il est à l’aise, qu’il est important. Lui marque des buts, il se sent bien, il sait qu’il est chez lui ici. Nous, en tant que coéquipiers, on essaye de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu’il soit bien et fasse des gros matchs. On voit ce qu’il fait sur le terrain, on sait qu’il est important, il marque des buts, il est décisif… On veut des joueurs comme ça avec nous. On le voit à l’entraînement, il a un pouvoir dans les pieds qu’il est rare de trouver ailleurs. »