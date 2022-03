Les plans mercatos de Manchester United commencent à se dessiner avec peut-être le départ anticipé de l’un des défenseurs centraux.

Pas vraiment satisfait de sa défense, Ralf Rangnick sait déjà quel chantier il va débuter lors du prochain mercato estival alors qu’il aura enfilé le costume de directeur sportif de Manchester United. Selon les informations du Daily Mail, le technicien allemand est à la recherche d’un « défenseur de classe mondiale » pour compenser les errements de l’Anglais Harry Maguire et du Français Raphaël Varane. Mais si l’ancien Madrilène n’est pas exempt de tout reproche depuis son arrivée en Premier League, c’est surtout son coéquipier à 80 millions d’euros qui est pointé du doigt.

Pour remplacer le défenseur le plus cher de l’histoire, Ralf Rangnick a déjà des noms en tête et il n’hésitera pas à sortir le chéquier. D’après la presse britannique, sa priorité reste Antonio Rüdiger, dont le contrat avec Chelsea se termine en juin prochain. Mais si les négociations avec l’Allemand n’aboutissent pas, les Red Devils gardent un œil sur le Suisse Manuel Akanji (Borussia Dortmund) et l’Uruguayen Ronald Araujo (FC Barcelone). La dernière piste serait évidemment la plus chère puisque le joueur du Barça n’a que 22 ans et est encore lié au club catalan jusqu’en 2023. Affaire à suivre…