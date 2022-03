Vendredi, Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, était l’invité de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC. Le défenseur central de 27 ans, a évoqué le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid (mercredi 21h). Malgré la victoire, 1-0, lors du match, il met en garde ses coéquipiers car la qualification n’est pas acquise.

Mercredi soir, sur la pelouse du Real Madrid, le Paris Saint-Germain joue une partie de sa saison. Après sa victoire, 1-0, lors du match aller, le club de la capitale se déplace à Madrid, pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions avec l’objectif d’obtenir sa qualification pour les quarts de finale.

Malgré cet avance, le capitaine parisien, Marquinhos met en garde ses coéquipiers, dans l’émission Rothen S’enflamme sur RMC. Le brésilien explique que son équipe doit réitérer au minimum la même performance en étant plus efficace devant le but madrilène pour rentrer à Paris avec la qualification: « Le bilan du match a été vraiment très positif. Tout le monde est sûr de ce qu’on a fait sur ce match, on est très content de ce qu’on a réalisé. Je pense que le match retour va être très différent, chaque match a son histoire donc il faut qu’on fasse un meilleur match encore qu’à l’aller. On ne lâche pas, on continue à travailler, on sait qu’on a fait un bon pas mais on n’a encore rien gagné. »

Avant de se projeter sur le huitième de finale retour, Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Nice, ce samedi à 21h, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.