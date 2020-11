Très critiqué depuis plusieurs semaines pour ses choix tactiques, Thomas Tuchel peur encore compter sur le soutien inconditionnel de son soldat, Marquinhos.

Encore pointé du doigt hier soir pour son manque d’expérience au poste de milieu de terrain, Marquinhos a répondu au micro de RMC Sport. Interrogé après la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig (1-2), le capitaine Parisien a préféré apporter son soutien au coach, Thomas Tuchel.

« Épanoui au milieu de terrain ? Je sais ce que je dois faire. Je prends du plaisir, je ne veux pas donner plus de motivation pour que les gens parlent de ma fonction et de mon coach. On est soudés et une fois qu’on est sur le terrain, il faut se battre pour gagner. On n’a pas réussi à gagner. Il faut qu’on pense à ce qu’on doit faire de mieux et ne pas laisser de points pour la suite de la compétition », a insisté Marquinhos.