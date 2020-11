Victoire 3 buts à 1 pour l’équipe de Villarreal ce dimanche après-midi sur la pelouse de Getafe.

La formation d’Unai Emery a marqué par Paco Alcacer (11e), Manuel Trigueros (17e) et Gérard Moreno (62e), contre un but de Mauro Arambarri pour les locaux (16e). Avec 18 points, le sous-marin jaune s’installe à la première place provisoire avec une longueur d’avance sur l’Atletico Madrid et la Real Sociedad, qui reprendra les commandes en cas de succès face à Grenade (16h15). Getafe est neuvième avec 11 points.