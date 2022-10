Lors du match opposant le Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa, l’attaque a été plus que prolifique. En effet, avec une gifle infligée 7-2 par les Parisiens, c’est le trio de devant qui prend tous les éloges. Cependant, les deux buts encaissés font tâche et Marquinhos est vu comme le coupable de ces erreurs. Découvrez les notes de la presse.

Si la défense n’a pas particulièrement convaincu lors de la rencontre, c’est tout particulièrement Marquinhos qui est pointé comme le responsable avec la pire note de l’effectif parisien en moyenne (4,375). Cependant, les latéraux Hakimi (5,875) et Bernat (5) semblent tout de même satisfaisant et ont réussi à convaincre la presse. Pour ce qui est de l’attaque, tout le monde s’en tire avec des notes absolument phénoménale. En effet, Neymar hérite d’un 7,875 quand Messi et Mbappé peuvent être élu hommes du match avec une note de 8,875.