Dans un Footprint Center enflammé, les Phoenix Suns ont collé une belle mandale (134-105) aux Warriors de Curry and Co. Outre les stats bien grasses de Devin Booker (34 pions) et un arbitrage un peu cata, on retiendra de ce match la première éjection en carrière du pyromane Klay Thompson.

Hier soir, les Suns de l’Arizona ont envoyé un joli message à toute la ligue : va falloir faire gaffe aux coups de soleil. L’année dernière déjà, les confrontations entre ces deux franchises de bourrins nous ont offert quelques classiques, et on dirait bien que ça va être la même cette saison. Avec l’aide d’un Chris Paul efficace à souhait (16 points, 9 passes, 7 rebonds), d’un D-Book en feu (34 points, 7 caviards) et d’un Big Three arbitrale légendaire (34 lancers-francs offerts pour Phoenix contre 17 pour les Warriors), les Suns s’impose avec un joli score au buzzer.

Klay Thompson aka le tournant du match

La rencontre n’était pourtant pas à sens unique hier soir. Les deux équipes se tiraient méchamment la bourre jusqu’au moment où, soulé par les arbitres, l’arrière des Warriors commence à échanger des mots pas très mignons avec Booker et le banc des Suns. Première faute technique sifflée pour les deux snipers puis seconde technique sifflée pour Thompson en fin de match. En 759 matchs, c’est la première fois que le quadruple champion a dû aller prendre sa douche avant ses copains. Cette une belle rivalité qui naît entre Golden State et les Suns depuis l’année dernière et les prochains matchs opposant ces deux monstres seront à suivre de très près.