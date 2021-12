Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos est revenu sur son avenir dans la capitale et il n’exclut pas de poursuivre son aventure en France.

Alors que la direction parisienne aurait entamé des discussions pour une prolongation, il ne semble pas contre terminer sa carrière du côté du Parc des Princes. « Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club. » A confié l’ancien de la Roma dans une interview accordée à Amazon Music et des propos relayés par Le Parisien. Rappelons qu’il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024.