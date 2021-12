Dans une interview accordée à la « Gazzetta dello Sport », Julian Alaphilippe s’est confié sur ses objectifs notamment sur les routes du Tour de France.

Celui qui a porté le maillot jaune à plusieurs reprises sur les dernières éditions du Tour de France fait preuve d’ambitions et il compte bien jouer sa carton à fond pour, pourquoi pas remporter la course à l’avenir. « Il ne faut jamais dire jamais. Pourquoi ne pas y penser avant la fin de ma carrière ? Il y a beaucoup de questions à se poser et j’aurais besoin d’en parler à l’équipe. Mais je ne veux pas finir avec le regret de ne jamais avoir essayé. »