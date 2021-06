Lucas Digne, 27 ans, participera à l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) avec l’Equipe de France est revenu sur son aventure au Paris Saint-Germain dans les colonnes de l’Equipe. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas apprécié sa relation avec Laurent Blanc.

Latéral gauche du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016, Lucas Digne était numéro derrière une légende du club, le brésilien Scherrer Maxwell. A l’époque Laurent Blanc était l’entraineur du club. Le mode de management du champion du monde 98 n’est pas du goût de l’international français : « Ses entraînements étaient entre guillemets classiques. Après, humainement, je n’ai pas eu d’atomes crochus avec lui et voilà, c’est comme ça. Au PSG, j’étais plus proche de Jean-Louis Gasset, à l’époque adjoint de Blanc, qui parlait beaucoup avec les joueurs. C’était un mode de fonctionnement. Laurent Blanc, c’était plus l’œil. Il échangeait un peu moins et c’était comme ça avec tout le monde, pas uniquement avec moi. » Cette saison, le défenseur a disputé 30 match qualités en Premier League avec Everton qui lui permet de jouer l’Euro 2020 avec les bleus de Didier Deschamps. Quant à Laurent Blanc, il y a retrouvé un poste du côté d’Al-Rayyan.