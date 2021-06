L’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, consultant Bein Sport durant l’Euro 2020 (11 juin -11 juillet) annonce que les bleus champions du monde 2018 sont les grands favoris de cette compétition.

Trois ans après le sacre mondial en Russie, l’Equipe de France aura pour objectif de réaliser le doublé comme en 1998 et en 2000. Pour Arsène Wenger, c’est une certitude, l’Equipe de France a les joueurs pour réaliser pour la deuxième fois de son histoire le doublé coupe du monde – euro, comme il l’explique au micro de RMC : « On sait que l’on a le potentiel, on sait que nous sommes super favoris et qu’il y a très peu d’équipes qui ont le même potentiel que l’équipe de France. On est déjà champions du monde donc on sait que l’on peut gagner. Cela fait de nous un super favori pour l’Euro. Mais en même temps, il y a quelques adversaires à ne pas négliger. Notamment au centre de l’Europe comme la Belgique, l’Angleterre, les Pays-Bas peut-être. »

Ce soir, les les bleus disputent leur dernier match de préparation contre la Bulgarie avant de s’envoler pour l’Euro où ils figurent dans le groupe F avec l’Allemagne, le Portugal, champion d’Europe en titre et la Hongrie.