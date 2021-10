À cause d’un problème à l’oreille, Kylian Mbappé pourrait manquer le match face au LOSC ce vendredi.

Victime d’une infection ORL, comme l’a révélé le dernier point médical du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait manquer le choc de la 12e journée de Ligue 1 face à Lille vendredi soir (21h). D’après les informations de L’Equipe, le buteur Français est très incertain et Mauricio Pochettino devrait prendre une décision jeudi.

En plus de Kylian Mbappé, l’Argentin devra se passer de Marco Verratti (suspension et blessure à une hanche), Sergio Ramos (reprise), Leandro Paredes (ischios) et Achraf Hakimi (suspendu). Un véritable casse-tête en perspective pour le coach du PSG.