Le Betis Séville n’a fait qu’une bouchée de Valence ce soir (4-1) dans ce match de la 11e journée de Liga.

Il n’y avait pas match ce soir entre le Betis Séville de Nabil Fekir et le FC Valence. Le buteur maison, Borja Iglesias a rapidement donné l’avantage aux Sévillans avec un doublé (14′ sur penalty, 30′). Gabriel Paulista a égalisé 10 minutes plus tard mais au retour des vestiaires les locaux vont encore enfoncer le clou avec des buts signés German Pezzella (61′) et Juanmi (68′).

Score final 4-1 en faveur du Betis Séville qui s’installe provisoirement sur le podium de la Liga avec autant de points que le FC Séville et le Real Madrid (21 pts).