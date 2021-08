Le Paris Saint-Germain est de plus en plus proche de réaliser le plus gros coup de ce mercato estival. Le club de la capitale a trouvé un accord total avec Lionel Messi pour une arrivée de l’Argentin dans les prochaines heures.

Attendu au départ ce lundi à l’aéroport du Bourget pour y signer son futur contrat, la légende du FC Barcelone était finalement chez lui en attendant que son équipe valide le contrat proposé par le club français. Aujourd’hui selon plusieurs médias français, tout est bon et la Pulga va bien déposer ses valises dans la capitale. « Cette fois, c’est bon, l’accord est total. Lionel Messi sera bien un joueur du PSG. Son avion est attendu ce mardi en tout début d’après-midi à Paris. Il devrait passer la visite médicale en fin de journée puis signer son contrat de deux ans (plus un an en option) dans la foulée. Une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes. » Affaire à suivre en attendant la confirmation officielle mais Messi pourrait bien faire son arrivée en France ce mardi après-midi…