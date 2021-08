Joueur avec l’une des plus grosses cotes sur le marché du côté de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara se rapproche d’un départ pour l’Angleterre et les Magpies de Newcastle.

Si rien est pour le moment fait, le club olympien chercher activement un remplaçant à son jeune défenseur central de formation et c’est le nom de Gonzalo Escalante qui revient avec insistance dans les couloirs du Stade Vélodrome. Agé de 28 ans, le milieu défensif de la Lazio Rome pourrait faire ses valises au mercato et un deal de 8 millions d’euros pourrait être conclu entre les deux clubs. Ce montant permettrait ainsi aux Lazialés de régler les dossiers de Filip Kostic et Toma Basic. Rappelons que depuis quelques jours « Il Messaggero » a précisé que le club de Newcastle se serait rapproché du jeune marseillais pour le convaincre de rejoindre la Premier League durant l’intersaison.