De retour en tant que titulaire cette nuit avec la sélection argentine face au Brésil dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, Lionel Messi s’est confié sur cette fin d’année.

C’est au micro de « Tyc Sports » que la star du Paris Saint-Germain a pris la parole et il espère bien finir cette année 2021. « Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ç’a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien sinon je n’aurais pas joué, même si ce n’est pas le cas physiquement bien entendu. J’ai été arrêté pendant un petit moment et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J’espère bien terminer l’année. »