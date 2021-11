Milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie De Jong pourrait partir durant le prochain mercato. Malgré tout, ce dernier n’envisage pas de quitter la Catalogne.

En très grande difficulté surtout sur le plan économique, le club du FC Barcelone doit faire des choix et ne serait pas contre un départ de son milieu de terrain international néerlandais comme l’a expliqué la presse espagnole dernièrement. Ce mercredi, « Sport » nous apprend que l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam ne veut pas s’en aller et se sent très bien en Catalogne. Encore un dossier qui s’annonce complexe pour le FC Barcelone, d’autant plus que sa clause libératoire est estimée à près de 400 millions d’euros.