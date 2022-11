Le tirage au sort a rendu son verdict, le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une opposition synonyme de défi pour Luis Campos.

Avec 16 succès et 4 nuls depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain est encore invaincu. Que ce soit sur la scène européenne ou sur le plan national, les Parisiens n’ont jamais plié l’échine et souhaitent poursuivre cette belle série, peu importe l’adversaire rencontré. Un défi lancé par Luis Campos à ses hommes.

« Un tirage au sort, c’est ça. On prend un grand club, une grande équipe… On devra montrer qu’on a la meilleure équipe du monde en ce moment. Ce sera l’occasion pour le faire. Quand on joue en équipe, on est vraiment forts. Et on a envie de prendre notre revanche sur Lisbonne (où s’est tenu le Final 8 en 2020, ndlr). Beaucoup de joueurs de l’effectif actuel ont joué cette finale, et on a envie de faire une démonstration d’équipe. On est très positifs et très confiants cette saison. Notre envie est de gagner et de passer ce tour, bien sûr », a déclaré Luis Campos au micro de Canal+, à l’issue du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.