On critique énormément Anthony Davis pour ses absences répétées à cause de ses blessures, mais une star qui fait pourtant pire que lui évite la sauce : Kawhi Leonard. Absent des parquets depuis plus d’une semaine pour des raisons floues, on ne connait pas la date de retour de l’ailier californien.

Il ne participe pas aux entrainements collectifs et n’a joué que 2 des 10 matchs des Los Angeles Clippers : Monsieur Kawhi Leonard. On sait que le champion NBA 2019 bataille depuis plusieurs années avec son genou droit mais sa gestion est plus que douteuse. Pourquoi faire jouer un joueur d’un tel calibre seulement pour deux matchs au lieu de le mettre au repos complet et lui mettre toutes les dispositions possibles pour revenir au plus vite ? Les Clippers connaissent un début d’exercice en demi-teinte et auront besoin de l’apport de Leonard s’ils veulent chatouiller les premières places de l’Ouest. « On savait qu’en sortant d’une rupture du ligament croisé antérieur (ACL), ça n’allait pas être linéaire. On en a parlé avant la saison. On va suivre l’avis de notre équipe médicale. On doit faire preuve d’intelligence dans cette situation, mais il progresse. déclare le coach Tyron Lue.