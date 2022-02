Malgré tous les moyens déployés par le PSG, Kylian Mbappé ne devrait pas rester en France. En fin de contrat, ce dernier devrait rejoindre le Real Madrid cet été librement. Interrogé sur l’éventualité, Rodrygo, attaquant des Merengues, n’a pas caché son enthousiasme.

« Ici, on parle de Mbappé et de beaucoup d’autres joueurs, mais je ne sais pas où en est la situation. La concurrence est énorme à Madrid. Et Mbappé, ce serait un joueur très fort pour le secteur offensif. Je serais heureux qu’il signe chez nous, ce serait un atout de plus », a déclaré l’ailier brésilien dans des propos rapportés par Foot Mercato.

