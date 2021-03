Victime d’un cambriolage hier soir, la famille d’Angel Di Maria est toujours sous le choc.

La soirée d’hier aura été véritablement cauchemardesque pour Angel Di Maria. Battu au Parc des Princes par le FC Nantes (1-2), l’Argentin a surtout été victime d’un cambriolage pendant qu’il était sur la pelouse, tout comme le père de son coéquipier Marquinhos. Présents au domicile au moment des faits, la compagne et les enfants de Di Maria seraient particulièrement choqués comme l’a expliqué ce lundi soir le journaliste Mohamed Bouhafsi.

« L’entourage de Di Maria nous explique que sa femme était extrêmement choquée. Elle n’a pas croisé les cambrioleurs, mais elle les a raté de quelques secondes. Le cambriolage a eu lieu au premier étage du triplex d’Angel Di Maria. Ses enfants et sa femme étaient au rez-de-chaussée, ils ne se sont pas croisés, mais on parle d’un préjudice de plus de 500 000€ », explique le journaliste de RMC, dans l’émission ‘Top of the Foot’.