D’après les informations de L’Equipe, cinq autres joueurs du MHR ont été contrôlés positifs au Covid-19 dans la journée.

La situation en s’arrange pas du côté du MHR. Ce matin, le club a annoncé via un communiqué officiel qu’un joueur de l’effectif professionnel et deux membres du centre de formation avaient été contrôlés positifs au Covid-19 et que les entraînements du jour avaient logiquement été annulés. Mais le bilan pourrait même être plus lourd d’après les informations de L’Equipe. En effet, le quotidien national indique que « deux joueurs professionnels supplémentaires et trois Espoirs ont été contrôlés positif à leur tour et placés à l’isolement, ce qui porte à huit (trois plus cinq) le nombre de cas positifs à Montpellier ».

Les Montpelliérains reprendront l’entraînement par petits groupes ce mardi, dans l’attente des résultats de nouveaux tests Covid. Si le Top 14 est en pause ce week-end, ce nouvel évènement ne fait évidemment pas les affaires de Philippe Saint-André et ses hommes, toujours à la lutte pour le maintien, et qui préparent le déplacement du 27 mars chez le voisin toulousain.