Gardien numéro un du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est revenu sur la saison, sa première en France et il évoque forcément le match et le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Il confirme que les cicatrices sont bien loin d’être refermées.

« Oui, c’était dur, c’était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement, c’est le football. Nous devons aller de l’avant et nous le faisons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l’avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c’est ce que nous sommes en train de faire », a-t-il confié à PSGTV.

Avant de parler de la fin de saison et il assure être prêt : « On s’entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n’est pas facile. Mais nous sommes là, nous nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres », a ensuite assuré Gianluigi Donnarumma.