Arrivé à Lyon au cours du début de saison, Jérôme Boateng vit une saison délicate avec le club rhodanien et Jérôme Rothen trouve que l’ancien international allemand est cramé et n’apporte pas assez pour l’effectif de Peter Bosz.

Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen s’en est pris au défenseur de l’OL, qu’il ne pense pas au niveau, physiquement. Le consultant l’accuse de ne pas respecter la Ligue 1 : « Ils ont eu l’idée d’aller chercher une vieille gloire qui a tout gagné, parce que Jérôme Boateng a tout gagné, mais le tout est de se demander pourquoi ces joueurs-là finissent dans certains clubs français et comment ils finissent. Pour revenir à Boateng, quand on le laisse libre du Bayern après tout ce qu’il a apporté, si le Bayern avait senti qu’il pouvait encore jouer à un certain niveau, je pense qu’une prolongation lui aurait été proposée. Déjà, d’un point de vue physique, le joueur est cramé. Il est cramé, cela se voit. Mais, surtout, ce que je reproche à ces anciennes gloires, c’est d’arriver en France avec une certaine posture. On a l’impression qu’ils dénigrent le championnat de France, » a-t-il lancé dans l’émission Rothen s’enflamme.

Jérôme Boateng a pris part à 22 matchs, toutes compétitions confondues, avec l’OL. Son contrat court jusqu’en juin 2023.