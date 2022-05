L’Inter Milan veut un nouveau milieu défensif la saison prochaine pour remplacer Arturo Vidal, en fin de contrat en 2023. Le milieu de terrain prédilection de Simone Inzaghi est Leandro Paredes, qui figure sur la liste des transferts du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival.

Les Parisiens prévoient une vaste reconstruction de leur effectif actuel et vont mettre de nombreux joueurs en vente, le milieu de terrain argentin serait l’un des joueurs à quitter le club car il n’est pas aussi important qu’espéré. La Gazzetta dello Sport affirme que l’Inter Milan fera tout son possible pour faire venir le joueur argentin à l’Inter l’été prochain, car le club est depuis longtemps à la recherche de ses services et se souvient de l’excellent travail qu’il a accompli en Serie A dans des clubs comme Empoli et l’AS Rome.

Leandro Paredes est arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2019 après que les Parisiens aient payé 40 millions d’euros au Zénith Saint-Pétersbourg. Mais depuis son arrivée dans le club de la capitale, l’argentin n’a pas réussi à s’imposer dans le 11 du PSG sous aucun des différents entraîneurs qui ont défilé au club. Aujourd’hui, sa valeur marchande est tombée à 20 millions d’euros, et les Interistes ne souhaiteraient pas négocier au-delà.