Le coach du Barça Xavi Hernández, a assuré samedi qu’Ansu Fati sera bel et bien convoqué pour le match de ce dimanche face à Majorque.

« Nous ne donnerons la liste que demain, mais je peux vous dire que Fati sera là. Il est très à l’aise et a fait tout son possible pour être disponible, il est joyeux, souriant. Demain, vous aurez au moins quelques minutes. C’était dommage de ne pas avoir pu compter sur lui ces mois-ci, c’est un joueur spécial. Il a le sens du but et doit jouer près de la surface pour aider l’équipe.

Il a décidé de faire un traitement conservateur. Nous avons contrôlé son poids, ses muscles, sa nutrition, pour qu’il n’ait pas de rechute. Nous prenons grand soin de lui, nous savons que c’est un joueur spécial », a lancé Xavi en conférence de presse.