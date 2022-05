Le Paris Saint-German semble enfin avoir pris la décision d’accélérer les choses dans le dossier Paul Pogba. Les dirigeants du club de la capitale ont même transmis une première offre pour s’attacher les services de l’international français et champion du monde en titre.

En fin de contrat avec Manchester United au 30 juin prochain, le Français cherche un nouveau challenge et il prend le temps de la réflexion. Si la Juventus souhaite le faire revenir dans le Piémont, c’est aussi le cas du PSG qui aimerait le compter dans ses rangs dès la saison prochaine. D’après les indications de ‘La Gazzetta dello Sport ‘ le champion de France en titre serait prêt à offrir un très gros contrat allant sur trois années et un salaire de 12 millions d’euros par saison. Une offre qui paraît un peu plus élevée que celle de la Juventus qui table plus sur un salaire de 10 millions d’euros bonus compris.

Libre de tout engagement, le Français doit maintenant prendre sa décision, lui qui n’a pas été convoqué ce jeudi après-midi par le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps pour les prochaines rencontres internationales. Affaire à suivre…