Selon le journaliste allemand de Bild, Christian Falk, le PSG est le favori pour débaucher Sadio Mané si le Sénégalais devait quitter Liverpool lors du mercato estival. La nouvelle va de pair avec le départ imminent de Kylian Mbappé de la formation parisienne et son arrivée au Real Madrid en tant qu’agent libre. Le contrat de l’attaquant sénégalais avec Liverpool expire à l’été 2023 et il n’y a toujours aucune information sur son renouvellement, ce qui signifie qu’il entamera sa dernière année à Anfield.

Les Reds tentent de le renouveler, mais s’ils n’y parviennent pas, ils le vendront afin qu’il ne parte pas en tant qu’agent libre et ne reçoive pas d’argent pour le départ d’une de leurs principales stars. C’est un cas similaire pour Mohamed Salah, qui est également une cible pour le PSG. Paris suit donc Mané de près avec l’intention d’en faire le remplaçant de Kylian Mbappé à court terme et de pouvoir constituer une attaque de haut niveau aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Sadio Mané est l’une des options recherchées en raison de ses performances impressionnantes et de sa capacité à s’intégrer dans n’importe quel système. On ne sait pas quel prix les Reds demanderaient pour l’attaquant, mais le montant avoisinerait les 80 millions d’euros.