Prêté la saison dernière du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a été rapatrié par le Paris Saint-Germain cet été contre la modique somme de 1,5 millions d’euros avant d’être… renvoyé dans le Nord pour un nouveau prêt.

Jeune espoir du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens lors de la saison 2020/21 afin de s’aguerrir dans l’élite du football français. Une expérience particulièrement réussie pour le buteur qui avait inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues. A 20 ans, le Parisien s’est éclaté dans le Nord avant de faire son grand retour dans la capitale. Un passage express digne des plus grandes comédies.

Prêté avec option d’achat au RC Lens, Arnaud Kalimuendo aurait pu s’inscrire dans la durée dans le Nord si le Paris Saint-Germain n’avait pas activé une contre option. A l’époque, Leonardo pensait pouvoir réaliser une plus importante et a décidé de débourser 1,5 millions d’euros afin de le rapatrier à Paris. Un véritable fiasco pour le directeur sportif qui la renvoyé en prêt du côté de Lens quelques semaines plus tard. Un don généreux réalisé pour les finances lensoises qui n’en demandaient pas tant. Cette saison, le Français semble être sur les mêmes bases avec déjà 8 buts en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues.