Prêté par Schalke 04 à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, Amine Harit s’est fair remarquer de belle manière ce dimanche face au Stade Brestois en inscrivant un but. Une réalisation qui relance totalement son avenir ?

Au micro de ‘Prime Video’, le jeune ailier international marocain a botté en touche concernant son avenir dans la cité phocéenne. « Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là, » a-t-il déclaré à Prime Video.