Pour faire oublier le flop Gini Wijnaldum, le PSG surveillerait de près la situation du jeune Nicolo Barella (24 ans).

Pointé du doigt pour son mauvais début de saison avec le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum pourrait quitter la capitale plus rapidement que prévu. En tout cas le directeur sportif du club, Leonardo, s’atèle déjà au travail pour lui trouver un remplaçant de classe mondiale. Sur la liste on retrouve sans surprise Paul Pogba, qui était déjà sur les tablettes du PSG l’été dernier. Mais l’arrivée de Cristiano Ronaldo dans les dernières heures du mercato a totalement renversé la vapeur et le Français n’aurait désormais plus l’intention de quitter Manchester United.

Comme plan de secours, le PSG penserait notamment à l’Italien Nicolo Barella. Vainqueur de l’Euro cet été avec la Squadra Azzura, le milieu intériste fait rêver tous les plus grands clubs d’Europe. Le champion de Serie A a d’ailleurs voulu prolonger le contrat de sa pépite – qui expire en 2024 – mais ce dernier réclame au moins 6 millions d’euros annuels de salaire. Un montant bien trop élevé pour l’Inter Milan, qui traverse une crise sans précédent. De quoi attirer l’attention du PSG, qui aurait déjà débuté les négociations avec l’entourage du joueur à en croire le Corriere dello Sport. Affaire à suivre…