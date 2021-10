En pleine reconstruction depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone mise sur le phénomène Erling Haaland pour retrouver les sommets en 2022.

À en croire les informations de Sport.es, le FC Barcelone considère qu’il est difficile, mais pas impossible, de faire venir Erling Haaland la saison prochaine. Le Cyborg norvégien, dont le prix sera de 75 millions d’euros lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale, est le joueur dont rêve le conseil d’administration des Blaugrana, qui voit en lui la star sur laquelle bâtir l’avenir du club. Le buteur du Borussia Dortmund serait le mieux placé pour mener les pépites de La Masia.

La situation financière du club complique sa signature, mais il y a bien une lueur d’espoir d’après la presse catalane. Comme le rapporte Sport.es, le Barça a reçu plusieurs propositions de fonds d’investissement pour aider au recrutement d’Erling Haaland, car ils considèrent l’opération comme viable et bénéfique pour le club. La limite salariale sera le principal obstacle à la venue de la star du BVB, qui exigera un salaire au moins au niveau des plus hauts de l’effectif.

Les géants catalans ont quelques avantages par rapport à des concurrents comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui cherchent également à attirer le joueur de 21 ans. Tout d’abord, les excellentes relations qu’entretient le président Joan Laporta avec Mino Raiola, l’agent du Norvégien. De plus, à Barcelone, il serait la pièce maîtresse du projet, alors que dans les clubs madrilène et parisien, il devrait partager l’affiche avec certains des meilleurs joueurs du monde : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé… pour ne citer qu’eux.