Pour Stéphane Bitton, le cas Pochettino pourrait coûter très cher au PSG dans les prochaines semaines.

Dans sa chronique sur France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton a fait le point sur les dossiers chauds du PSG avec en point d’orgue le huitième de finale de Ligue des champions qui approche face au Real Madrid de Karim Benzema.

« Je ne sais pas si le PSG va éliminer le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais ce que l’on peut constater quand même c’est que le Paris Saint-Germain n’avance pas dans la sérénité en ce moment, à 12 jours de la première manche. Le bateau prend l’eau de toute part et les sujets d’inquiétudes, les dossiers ne manquent pas. Il n’y a pas un jour sans qu’il y ait une rumeur autour de l’entraîneur du PSG. La question n’est plus de savoir s’il va rester la saison prochaine mais quand est-ce qu’il partira. […] Il a épuisé les plus patients, les plus tolérants. Son passage à Paris est un échec. […] La confiance est rompue entre les deux parties. »