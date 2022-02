Disparu des radars cette saison, Douglas Costa va tenter de se relancer en prêt du côté du LA Galaxy.

Arrivé à la Juventus Turin contre 46 millions d’euros en 2018 (6 M€ de prêt payant avant un transfert de 40 M€), Douglas Costa ne s’est jamais vraiment acclimaté au championnat italien. Prêté cette saison au Grêmio Porto Alegre, le Brésilien de 31 ans devrait terminer la saison aux États-Unis.

D’après les informations de la presse italienne, la Juve a mis un terme à son prêt plus tôt que prévu et le joueur est attendu dimanche en Californie, pour s’engager 6 mois avec le Los Angeles Galaxy, ancien club de David Beckham et Zlatan Ibrahimovic.