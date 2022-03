21 ans. C’est le nombre d’années qui ont lié Lionel Messi et le FC Barcelone. En aout 2021, l’Argentin débarque au PSG et remet une toute autre lumière sur la Ligue 1. De ses immenses réussites à sa personnalité introvertie, découvrez « Le Roi Leo » avec le regard de Florent Torchut aux éditions Solar.

« Parfois j’aimerais passer inaperçu ». À l’occasion de son septième Ballon d’Or, Lionel Messi se confiait pour France Football et Florent Torchut sur ses très de personnalité qui le caractérisent tant. Et c’est avec cette proximité entre le journaliste et le joueur du PSG que le bouquin « Le Roi Leo » est née.

Florent a récolté les confidences de son entourage, des photos rares pour créer cet album. Mais ce n’est pas tout. Tout le parcours de la Pulga, de ses premiers pas à Rosario, jusqu’aux coulisses de son arrivée à Paris, en passant de tous ses plus grands succès avec le Barça et sa première victoire avec l’Argentine… tout y est.

Le Livre « Le Roi Leo » de Florent Torchut chez Solar Editions, c’est à découvrir ici !