Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé qu’il allait entraîner les Barbarians britanniques lors d’un match en juin face à l’Angleterre.

« Je vais entraîner les Barbarians britanniques pour un match contre le XV de la Rose, le 19 juin à Twickenham », a déclaré Galthié.

Un match qui aura donc lieu juste avant le départ des Français pour la tournée au Japon (2 au 9 juillet). « On partira au Japon sans les finalistes, comme l’année dernière en Australie », a continué Galthié. « Le plus important, c’est l’énergie: les finalistes devraient partir au lendemain de la finale. C’est difficile parce qu’ils voudront faire la fête, célébrer, partager avec leurs clubs, avec leurs amis, avec leur famille… Je l’ai vécu quand j’ai été appelé pour la tournée en Argentine, c’est dur. On partira donc avec les forces vives des demi-finales. On laissera également au repos les joueurs qui en ont besoin ».

