Mais ou va évoluer Mbappé l’année prochaine ? Si la réponse à longtemps semblé « au Real Madrid » le PSG continue de faire le forcing. Cependant le club madrilène aurait prévenu le Français, la Casa Blanca c’est soit l’année prochaine, soit jamais.

En effet d’après The Times le Real Madrid semblerait très inquiet concernant le dossier Mbappé. Longtemps devant dans la course, les Merengues aurait était rattrapés par l’offre XXL du PSG, et aurait décidé de lancer un ultimatum à l’attaquant.

Ainsi les dirigeants madrilènes auraient fait savoir à Mbappé que s’il décidait de revenir sur l’accord oral passé entre les deux parties l’été dernier le Français pourra faire une croix définitive sur son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid… Affaire à suivre.