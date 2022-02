Dans le viseur de l’OM cet hiver, Gerard Deulofeu est finalement resté en Italie. Cependant, et même s’il se montre heureux à l’Udinese, l’ancien du Barça ne cache pas son envie d’évoluer dans un club plus prestigieux très bientôt.

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avant. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur », a avoué Deulofeu pour Panenka.