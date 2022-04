Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 6-1, contre Clermont lors de la 31e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre où Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé, a demandé aux supporters d’enflammer le Parc des Princes, dimanche prochain, contre le rival marseillais.

Kylian Mbappé est sur une autre planète. Le natif de Bondy, qui a inscrit un triplé et délivré une passe décisive, samedi soir, lors de large victoire, 6-1, de son équipe contre Clermont, a évoqué le classique contre l’Olympique de Marseille, dimanche prochain, au Parc des Princes. L’actuel meilleur buteur et passeur du championnat demande aux supporters, qui proteste depuis la déroute à Madrid en Ligue des Champions, de donner de la voix contre le rival marseillais.

« Un Clasico ? C’est toujours spécial. Pour nous, pour les supporters. On aimerait que les supporters soient toujours avec nous. On comprend qu’il y ait une déception, comme je l’ai dit la semaine dernière, c’est compréhensible. S’ils sont avec nous, ce sera magnifique. S’ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail parce qu’on est payé pour ça et on est content de venir jouer un Clasico », a fait savoir l’international français pour Canal + Décalé.

Le Paris Saint-Germain, qui possède provisoirement 15 points d’avance sur le Stade Rennais, deuxième, peut s’adjuger le titre de champion de france en s’imposant contre l’Olympique de Marseille, dimanche prochain devant ses supporters.